BlackDuckrwa Logotip

BlackDuckrwa Cijena (BD/SOL)

Neuvršten

1 BD/SOL u USD cijena uživo:

$0.00046722
$0.00046722$0.00046722
-0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena BlackDuckrwa (BD/SOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:14:27 (UTC+8)

BlackDuckrwa (BD/SOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00197733
$ 0.00197733$ 0.00197733

$ 0
$ 0$ 0

+2.31%

-0.33%

-0.92%

-0.92%

BlackDuckrwa (BD/SOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BD/SOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BD/SOL je $ 0.00197733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BD/SOL se promijenio za +2.31% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackDuckrwa (BD/SOL)

$ 462.64K
$ 462.64K$ 462.64K

--
----

$ 462.64K
$ 462.64K$ 462.64K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,509.1364009
990,197,509.1364009 990,197,509.1364009

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackDuckrwa je $ 462.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BD/SOL je 990.20M, s ukupnom količinom od 990197509.1364009. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 462.64K.

BlackDuckrwa (BD/SOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlackDuckrwa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlackDuckrwa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlackDuckrwa u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlackDuckrwa u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.33%
30 dana$ 0-58.33%
60 dana$ 0+190.87%
90 dana$ 0--

Što je BlackDuckrwa (BD/SOL)

The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies.

Resurs BlackDuckrwa (BD/SOL)

Službena web-stranica

BlackDuckrwa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlackDuckrwa (BD/SOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlackDuckrwa (BD/SOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlackDuckrwa.

Provjerite BlackDuckrwa predviđanje cijene sada!

BD/SOL u lokalnim valutama

BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlackDuckrwa (BD/SOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BD/SOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlackDuckrwa (BD/SOL)

Koliko BlackDuckrwa (BD/SOL) vrijedi danas?
Cijena BD/SOL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BD/SOL u USD?
Trenutačna cijena BD/SOL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlackDuckrwa?
Tržišna kapitalizacija za BD/SOL je $ 462.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BD/SOL?
Količina u optjecaju za BD/SOL je 990.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BD/SOL?
BD/SOL je postigao ATH cijenu od 0.00197733 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BD/SOL?
BD/SOL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BD/SOL?
24-satni obujam trgovanja za BD/SOL je -- USD.
Hoće li BD/SOL još narasti ove godine?
BD/SOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BD/SOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:14:27 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

