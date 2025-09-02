Više o BLK

BlackCoin Cijena (BLK)

1 BLK u USD cijena uživo:

$0.055148
$0.055148$0.055148
+4.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BlackCoin (BLK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:08:05 (UTC+8)

BlackCoin (BLK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05198
$ 0.05198$ 0.05198
24-satna najniža cijena
$ 0.055267
$ 0.055267$ 0.055267
24-satna najviša cijena

$ 0.05198
$ 0.05198$ 0.05198

$ 0.055267
$ 0.055267$ 0.055267

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.0019911
$ 0.0019911$ 0.0019911

+0.11%

+4.89%

+7.13%

+7.13%

BlackCoin (BLK) cijena u stvarnom vremenu je $0.055148. Tijekom protekla 24 sata, BLKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05198 i najviše cijene $ 0.055267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLK je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0019911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLK se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +4.89% u posljednjih 24 sata i +7.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackCoin (BLK)

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

--
----

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

63.70M
63.70M 63.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackCoin je $ 3.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLK je 63.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.51M.

BlackCoin (BLK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BlackCoin u USD iznosila je $ +0.00257135.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BlackCoin u USD iznosila je $ -0.0050654375.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BlackCoin u USD iznosila je $ +0.0641288904.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BlackCoin u USD iznosila je $ +0.00341067497163108.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00257135+4.89%
30 dana$ -0.0050654375-9.18%
60 dana$ +0.0641288904+116.29%
90 dana$ +0.00341067497163108+6.59%

Što je BlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

Resurs BlackCoin (BLK)

Službena web-stranica

BlackCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BlackCoin (BLK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BlackCoin (BLK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BlackCoin.

Provjerite BlackCoin predviđanje cijene sada!

BLK u lokalnim valutama

BlackCoin (BLK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BlackCoin (BLK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BlackCoin (BLK)

Koliko BlackCoin (BLK) vrijedi danas?
Cijena BLK uživo u USD je 0.055148 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLK u USD?
Trenutačna cijena BLK u USD je $ 0.055148. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BlackCoin?
Tržišna kapitalizacija za BLK je $ 3.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLK?
Količina u optjecaju za BLK je 63.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLK?
BLK je postigao ATH cijenu od 1.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLK?
BLK je vidio ATL cijenu od 0.0019911 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLK?
24-satni obujam trgovanja za BLK je -- USD.
Hoće li BLK još narasti ove godine?
BLK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:08:05 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.