BlackCoin (BLK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.05198 24-satna najniža cijena $ 0.055267 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.05198 24-satna najviša cijena $ 0.055267 Najviša cijena ikada $ 1.15 Najniža cijena $ 0.0019911 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +4.89% Promjena cijene (7D) +7.13%

BlackCoin (BLK) cijena u stvarnom vremenu je $0.055148. Tijekom protekla 24 sata, BLKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05198 i najviše cijene $ 0.055267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLK je $ 1.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0019911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLK se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +4.89% u posljednjih 24 sata i +7.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlackCoin (BLK)

Tržišna kapitalizacija $ 3.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.51M Količina u optjecaju 63.70M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlackCoin je $ 3.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLK je 63.70M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.51M.