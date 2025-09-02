Black Phoenix (BPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 24-satna najniža cijena $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 24-satna najviša cijena $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 Najviša cijena ikada $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +52,687.69% Promjena cijene (7D) +52,687.69%

Black Phoenix (BPX) cijena u stvarnom vremenu je $3.04. Tijekom protekla 24 sata, BPXtrgovalo je između najniže cijene $ 3.04 i najviše cijene $ 3.04, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BPX je $ 3.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BPX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +52,687.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Black Phoenix (BPX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.16B$ 12.16B $ 12.16B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Black Phoenix je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BPX je 0.00, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.16B.