Black Lemon AI (LEMON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Black Lemon AI (LEMON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Black Lemon AI (LEMON) Informacije At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. Službena web stranica: https://blacklemon.ai/

Black Lemon AI (LEMON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Black Lemon AI (LEMON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.06K $ 4.06K $ 4.06K Ukupna količina: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Količina u optjecaju: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.06K $ 4.06K $ 4.06K Povijesni maksimum: $ 0.08065 $ 0.08065 $ 0.08065 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0006323 $ 0.0006323 $ 0.0006323 Saznajte više o cijeni Black Lemon AI (LEMON)

Black Lemon AI (LEMON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Black Lemon AI (LEMON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEMON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEMON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEMON tokena, istražite LEMON cijenu tokena uživo!

LEMON Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEMON? Naša LEMON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEMON predviđanje cijene tokena odmah!

