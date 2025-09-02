Više o FTW

FTW Informacije o cijeni

FTW Bijela knjiga

FTW Službena web stranica

FTW Tokenomija

FTW Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Black Agnus Logotip

Black Agnus Cijena (FTW)

Neuvršten

1 FTW u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Black Agnus (FTW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:01:01 (UTC+8)

Black Agnus (FTW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00277254
$ 0.00277254$ 0.00277254

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-26.54%

-26.54%

Black Agnus (FTW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FTWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTW je $ 0.00277254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -26.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Black Agnus (FTW)

$ 188.49K
$ 188.49K$ 188.49K

--
----

$ 188.49K
$ 188.49K$ 188.49K

60.00T
60.00T 60.00T

59,996,525,510,823.805
59,996,525,510,823.805 59,996,525,510,823.805

Trenutačna tržišna kapitalizacija Black Agnus je $ 188.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTW je 60.00T, s ukupnom količinom od 59996525510823.805. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 188.49K.

Black Agnus (FTW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Black Agnus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Black Agnus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Black Agnus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Black Agnus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-4.49%
60 dana$ 0-21.42%
90 dana$ 0--

Što je Black Agnus (FTW)

Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Black Agnus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Black Agnus (FTW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Black Agnus (FTW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Black Agnus.

Provjerite Black Agnus predviđanje cijene sada!

FTW u lokalnim valutama

Black Agnus (FTW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Black Agnus (FTW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Black Agnus (FTW)

Koliko Black Agnus (FTW) vrijedi danas?
Cijena FTW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FTW u USD?
Trenutačna cijena FTW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Black Agnus?
Tržišna kapitalizacija za FTW je $ 188.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FTW?
Količina u optjecaju za FTW je 60.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTW?
FTW je postigao ATH cijenu od 0.00277254 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTW?
FTW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FTW?
24-satni obujam trgovanja za FTW je -- USD.
Hoće li FTW još narasti ove godine?
FTW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:01:01 (UTC+8)

Black Agnus (FTW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.