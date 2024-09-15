BKOKFi (BKOK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BKOKFi (BKOK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BKOKFi (BKOK) Informacije Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Službena web stranica: https://bkokfi.com Bijela knjiga: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Kupi BKOK odmah!

BKOKFi (BKOK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BKOKFi (BKOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 409.59K $ 409.59K $ 409.59K Ukupna količina: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Količina u optjecaju: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 409.59K $ 409.59K $ 409.59K Povijesni maksimum: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Povijesni minimum: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Trenutna cijena: $ 0.075511 $ 0.075511 $ 0.075511 Saznajte više o cijeni BKOKFi (BKOK)

BKOKFi (BKOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BKOKFi (BKOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BKOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BKOK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BKOK tokena, istražite BKOK cijenu tokena uživo!

BKOK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BKOK? Naša BKOK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BKOK predviđanje cijene tokena odmah!

