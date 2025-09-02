BKOKFi (BKOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.062203 $ 0.062203 $ 0.062203 24-satna najniža cijena $ 0.06564 $ 0.06564 $ 0.06564 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.062203$ 0.062203 $ 0.062203 24-satna najviša cijena $ 0.06564$ 0.06564 $ 0.06564 Najviša cijena ikada $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Najniža cijena $ 0.03561185$ 0.03561185 $ 0.03561185 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.37% Promjena cijene (7D) +20.73% Promjena cijene (7D) +20.73%

BKOKFi (BKOK) cijena u stvarnom vremenu je $0.06499. Tijekom protekla 24 sata, BKOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.062203 i najviše cijene $ 0.06564, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BKOK je $ 1.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03561185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BKOK se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i +20.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BKOKFi (BKOK)

Tržišna kapitalizacija $ 361.56K$ 361.56K $ 361.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 361.56K$ 361.56K $ 361.56K Količina u optjecaju 5.56M 5.56M 5.56M Ukupna količina 5,563,243.669608237 5,563,243.669608237 5,563,243.669608237

Trenutačna tržišna kapitalizacija BKOKFi je $ 361.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BKOK je 5.56M, s ukupnom količinom od 5563243.669608237. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.56K.