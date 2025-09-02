Više o BKOK

BKOKFi Logotip

BKOKFi Cijena (BKOK)

Neuvršten

1 BKOK u USD cijena uživo:

$0.06499
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BKOKFi (BKOK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:35:04 (UTC+8)

BKOKFi (BKOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.062203
24-satna najniža cijena
$ 0.06564
24-satna najviša cijena

$ 0.062203
$ 0.06564
$ 1.94
$ 0.03561185
+0.09%

-0.37%

+20.73%

+20.73%

BKOKFi (BKOK) cijena u stvarnom vremenu je $0.06499. Tijekom protekla 24 sata, BKOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.062203 i najviše cijene $ 0.06564, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BKOK je $ 1.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03561185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BKOK se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i +20.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BKOKFi (BKOK)

$ 361.56K
--
$ 361.56K
5.56M
5,563,243.669608237
Trenutačna tržišna kapitalizacija BKOKFi je $ 361.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BKOK je 5.56M, s ukupnom količinom od 5563243.669608237. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 361.56K.

BKOKFi (BKOK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BKOKFi u USD iznosila je $ -0.00024200526974457.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BKOKFi u USD iznosila je $ +0.0055173390.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BKOKFi u USD iznosila je $ +0.0098492280.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BKOKFi u USD iznosila je $ +0.00751642748973425.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00024200526974457-0.37%
30 dana$ +0.0055173390+8.49%
60 dana$ +0.0098492280+15.15%
90 dana$ +0.00751642748973425+13.08%

Što je BKOKFi (BKOK)

Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.

BKOKFi Predviđanje cijene (USD)

BKOK u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BKOKFi (BKOK)

Koliko BKOKFi (BKOK) vrijedi danas?
Cijena BKOK uživo u USD je 0.06499 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BKOK u USD?
Trenutačna cijena BKOK u USD je $ 0.06499. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BKOKFi?
Tržišna kapitalizacija za BKOK je $ 361.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BKOK?
Količina u optjecaju za BKOK je 5.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BKOK?
BKOK je postigao ATH cijenu od 1.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BKOK?
BKOK je vidio ATL cijenu od 0.03561185 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BKOK?
24-satni obujam trgovanja za BKOK je -- USD.
Hoće li BKOK još narasti ove godine?
BKOK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BKOK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BKOKFi (BKOK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.