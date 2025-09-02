Više o BIZ

BIZ Informacije o cijeni

BIZ Službena web stranica

BIZ Tokenomija

BIZ Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bizzy by Virtuals Logotip

Bizzy by Virtuals Cijena (BIZ)

Neuvršten

1 BIZ u USD cijena uživo:

$0.00075705
$0.00075705$0.00075705
-7.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bizzy by Virtuals (BIZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:07:51 (UTC+8)

Bizzy by Virtuals (BIZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02075262
$ 0.02075262$ 0.02075262

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-7.31%

-41.44%

-41.44%

Bizzy by Virtuals (BIZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BIZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIZ je $ 0.02075262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIZ se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, -7.31% u posljednjih 24 sata i -41.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bizzy by Virtuals (BIZ)

$ 757.05K
$ 757.05K$ 757.05K

--
----

$ 757.05K
$ 757.05K$ 757.05K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bizzy by Virtuals je $ 757.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIZ je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 757.05K.

Bizzy by Virtuals (BIZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bizzy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bizzy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bizzy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bizzy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.31%
30 dana$ 0+13.80%
60 dana$ 0-44.51%
90 dana$ 0--

Što je Bizzy by Virtuals (BIZ)

Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bizzy by Virtuals (BIZ)

Službena web-stranica

Bizzy by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bizzy by Virtuals (BIZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bizzy by Virtuals (BIZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bizzy by Virtuals.

Provjerite Bizzy by Virtuals predviđanje cijene sada!

BIZ u lokalnim valutama

Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bizzy by Virtuals (BIZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bizzy by Virtuals (BIZ)

Koliko Bizzy by Virtuals (BIZ) vrijedi danas?
Cijena BIZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIZ u USD?
Trenutačna cijena BIZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bizzy by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za BIZ je $ 757.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIZ?
Količina u optjecaju za BIZ je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIZ?
BIZ je postigao ATH cijenu od 0.02075262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIZ?
BIZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIZ?
24-satni obujam trgovanja za BIZ je -- USD.
Hoće li BIZ još narasti ove godine?
BIZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:07:51 (UTC+8)

Bizzy by Virtuals (BIZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.