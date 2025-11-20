BizAuto Cijena danas

Trenutačna cijena BizAuto (BIZA) danas je --, s promjenom od 4.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BIZA u USD je -- po BIZA.

BizAuto trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 604,937, s količinom u optjecaju od 3.29B BIZA. Tijekom posljednja 24 sata, BIZA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0324594, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BIZA se kretao +0.01% u posljednjem satu i -1.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BizAuto (BIZA)

Tržišna kapitalizacija $ 604.94K$ 604.94K $ 604.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 698.69K$ 698.69K $ 698.69K Količina u optjecaju 3.29B 3.29B 3.29B Ukupna količina 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BizAuto je $ 604.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIZA je 3.29B, s ukupnom količinom od 3800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 698.69K.