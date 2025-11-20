Bitty Baby Cijena danas

Trenutačna cijena Bitty Baby (BITBABY) danas je $ 0.00001253, s promjenom od 0.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BITBABY u USD je $ 0.00001253 po BITBABY.

Bitty Baby trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,553.92, s količinom u optjecaju od 999.92M BITBABY. Tijekom posljednja 24 sata, BITBABY trgovao je između $ 0.00001169 (niska) i $ 0.00001286 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00042678, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001169.

U kratkoročnim performansama, BITBABY se kretao -0.80% u posljednjem satu i -20.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitty Baby (BITBABY)

Tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,923,435.212336 999,923,435.212336 999,923,435.212336

