BITT (BITT) Tokenomika

BITT (BITT) Informacije BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Službena web stranica: https://www.bittoken.club/ Kupi BITT odmah!

BITT (BITT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BITT (BITT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.66K $ 1.66K $ 1.66K Ukupna količina: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Količina u optjecaju: $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.17K $ 7.17K $ 7.17K Povijesni maksimum: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 Povijesni minimum: $ 0.00003839 $ 0.00003839 $ 0.00003839 Trenutna cijena: $ 0.00017066 $ 0.00017066 $ 0.00017066 Saznajte više o cijeni BITT (BITT)

BITT (BITT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BITT (BITT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BITT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BITT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BITT tokena, istražite BITT cijenu tokena uživo!

