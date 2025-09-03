BITT (BITT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.652968$ 0.652968 $ 0.652968 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +0.19% Promjena cijene (7D) -1.66% Promjena cijene (7D) -1.66%

BITT (BITT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BITTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITT je $ 0.652968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITT se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i -1.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BITT (BITT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Količina u optjecaju 9.70M 9.70M 9.70M Ukupna količina 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BITT je $ 1.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITT je 9.70M, s ukupnom količinom od 42000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.35K.