BitNomad (BNOM) Tokenomika

BitNomad (BNOM) Informacije NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way. Službena web stranica: https://bitnomad.vip/ Bijela knjiga: https://bitnomad.vip/ Kupi BNOM odmah!

BitNomad (BNOM) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 11.83K
Ukupna količina: $ 600.00M
Količina u optjecaju: $ 600.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.83K
Povijesni maksimum: $ 0.003732
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

BitNomad (BNOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BitNomad (BNOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BNOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BNOM tokena, istražite BNOM cijenu tokena uživo!

