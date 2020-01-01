BitNomad (BNOM) Tokenomika
BitNomad (BNOM) Informacije
NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.
BitNomad (BNOM) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BitNomad (BNOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
BitNomad (BNOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike BitNomad (BNOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BNOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BNOM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BNOM tokena, istražite BNOM cijenu tokena uživo!
