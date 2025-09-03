BitNomad (BNOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.003732$ 0.003732 $ 0.003732 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) +0.50% Promjena cijene (7D) +12.87% Promjena cijene (7D) +12.87%

BitNomad (BNOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BNOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNOM je $ 0.003732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNOM se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i +12.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitNomad (BNOM)

Tržišna kapitalizacija $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.64K$ 11.64K $ 11.64K Količina u optjecaju 600.00M 600.00M 600.00M Ukupna količina 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitNomad je $ 11.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BNOM je 600.00M, s ukupnom količinom od 600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.64K.