Bitnet (BTN) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.95 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00%

Bitnet (BTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01197389. Tijekom protekla 24 sata, BTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTN je $ 1.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitnet (BTN)

Tržišna kapitalizacija $ 57.00K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.82K Količina u optjecaju 4.76M Ukupna količina 4,829,008.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitnet je $ 57.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTN je 4.76M, s ukupnom količinom od 4829008.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.82K.