Bitnet Cijena (BTN)

1 BTN u USD cijena uživo:

$0.01197389
$0.01197389$0.01197389
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitnet (BTN)
Bitnet (BTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bitnet (BTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01197389. Tijekom protekla 24 sata, BTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTN je $ 1.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitnet (BTN)

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

--
----

$ 57.82K
$ 57.82K$ 57.82K

4.76M
4.76M 4.76M

4,829,008.0
4,829,008.0 4,829,008.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitnet je $ 57.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTN je 4.76M, s ukupnom količinom od 4829008.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.82K.

Bitnet (BTN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bitnet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bitnet u USD iznosila je $ -0.0034593178.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bitnet u USD iznosila je $ -0.0047854345.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bitnet u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0034593178-28.89%
60 dana$ -0.0047854345-39.96%
90 dana$ 0--

Što je Bitnet (BTN)

Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Bitnet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitnet (BTN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitnet (BTN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitnet.

Provjerite Bitnet predviđanje cijene sada!

BTN u lokalnim valutama

Bitnet (BTN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitnet (BTN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitnet (BTN)

Koliko Bitnet (BTN) vrijedi danas?
Cijena BTN uživo u USD je 0.01197389 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTN u USD?
Trenutačna cijena BTN u USD je $ 0.01197389. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitnet?
Tržišna kapitalizacija za BTN je $ 57.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTN?
Količina u optjecaju za BTN je 4.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTN?
BTN je postigao ATH cijenu od 1.95 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTN?
BTN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTN?
24-satni obujam trgovanja za BTN je -- USD.
Hoće li BTN još narasti ove godine?
BTN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
