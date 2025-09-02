Više o BGSOL

Bitget Staked SOL Cijena (BGSOL)

1 BGSOL u USD cijena uživo:

$222.67
$222.67$222.67
-1.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Bitget Staked SOL (BGSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:00:16 (UTC+8)

Bitget Staked SOL (BGSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 214.15
24-satna najniža cijena
$ 225.24
24-satna najviša cijena

$ 214.15
$ 225.24
$ 239.95
$ 102.03
-1.09%

-1.08%

+6.85%

+6.85%

Bitget Staked SOL (BGSOL) cijena u stvarnom vremenu je $222.67. Tijekom protekla 24 sata, BGSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 214.15 i najviše cijene $ 225.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGSOL je $ 239.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 102.03.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGSOL se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -1.08% u posljednjih 24 sata i +6.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitget Staked SOL (BGSOL)

$ 19.41M
--
$ 19.41M
87.09K
87,092.29
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitget Staked SOL je $ 19.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BGSOL je 87.09K, s ukupnom količinom od 87092.29. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.41M.

Bitget Staked SOL (BGSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bitget Staked SOL u USD iznosila je $ -2.4368531737103.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bitget Staked SOL u USD iznosila je $ +59.7268186340.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bitget Staked SOL u USD iznosila je $ +75.1224896380.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bitget Staked SOL u USD iznosila je $ +53.02335846927245.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -2.4368531737103-1.08%
30 dana$ +59.7268186340+26.82%
60 dana$ +75.1224896380+33.74%
90 dana$ +53.02335846927245+31.26%

Što je Bitget Staked SOL (BGSOL)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Bitget Staked SOL (BGSOL)

Bitget Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitget Staked SOL (BGSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitget Staked SOL (BGSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitget Staked SOL.

Provjerite Bitget Staked SOL predviđanje cijene sada!

BGSOL u lokalnim valutama

Bitget Staked SOL (BGSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitget Staked SOL (BGSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BGSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitget Staked SOL (BGSOL)

Koliko Bitget Staked SOL (BGSOL) vrijedi danas?
Cijena BGSOL uživo u USD je 222.67 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BGSOL u USD?
Trenutačna cijena BGSOL u USD je $ 222.67. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitget Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za BGSOL je $ 19.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BGSOL?
Količina u optjecaju za BGSOL je 87.09K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BGSOL?
BGSOL je postigao ATH cijenu od 239.95 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BGSOL?
BGSOL je vidio ATL cijenu od 102.03 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BGSOL?
24-satni obujam trgovanja za BGSOL je -- USD.
Hoće li BGSOL još narasti ove godine?
BGSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BGSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:00:16 (UTC+8)

Bitget Staked SOL (BGSOL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.