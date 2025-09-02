Bitget Staked SOL (BGSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 214.15 24-satna najviša cijena $ 225.24 Najviša cijena ikada $ 239.95 Najniža cijena $ 102.03 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) -1.08% Promjena cijene (7D) +6.85%

Bitget Staked SOL (BGSOL) cijena u stvarnom vremenu je $222.67. Tijekom protekla 24 sata, BGSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 214.15 i najviše cijene $ 225.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGSOL je $ 239.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 102.03.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGSOL se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -1.08% u posljednjih 24 sata i +6.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitget Staked SOL (BGSOL)

Informacije o tržištu Bitget Staked SOL (BGSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 19.41M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.41M Količina u optjecaju 87.09K Ukupna količina 87,092.29

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitget Staked SOL je $ 19.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BGSOL je 87.09K, s ukupnom količinom od 87092.29. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.41M.