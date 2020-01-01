bitdog (BITDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u bitdog (BITDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

bitdog (BITDOG) Informacije Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog Službena web stranica: https://www.bitdogsolana.xyz Kupi BITDOG odmah!

bitdog (BITDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za bitdog (BITDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.92K $ 16.92K $ 16.92K Ukupna količina: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M Količina u optjecaju: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.92K $ 16.92K $ 16.92K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni bitdog (BITDOG)

bitdog (BITDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike bitdog (BITDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BITDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BITDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BITDOG tokena, istražite BITDOG cijenu tokena uživo!

BITDOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BITDOG? Naša BITDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BITDOG predviđanje cijene tokena odmah!

