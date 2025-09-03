bitdog (BITDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +3.36% Promjena cijene (7D) +3.36%

bitdog (BITDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BITDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +3.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bitdog (BITDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.75K$ 16.75K $ 16.75K Količina u optjecaju 998.14M 998.14M 998.14M Ukupna količina 998,136,973.950736 998,136,973.950736 998,136,973.950736

Trenutačna tržišna kapitalizacija bitdog je $ 16.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITDOG je 998.14M, s ukupnom količinom od 998136973.950736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.75K.