bitdog Logotip

bitdog Cijena (BITDOG)

Neuvršten

1 BITDOG u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena bitdog (BITDOG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:13:07 (UTC+8)

bitdog (BITDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+3.36%

+3.36%

bitdog (BITDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BITDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BITDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BITDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +3.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bitdog (BITDOG)

$ 16.75K
$ 16.75K$ 16.75K

--
----

$ 16.75K
$ 16.75K$ 16.75K

998.14M
998.14M 998.14M

998,136,973.950736
998,136,973.950736 998,136,973.950736

Trenutačna tržišna kapitalizacija bitdog je $ 16.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BITDOG je 998.14M, s ukupnom količinom od 998136973.950736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.75K.

bitdog (BITDOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz bitdog u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz bitdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz bitdog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz bitdog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0+24.96%
60 dana$ 0+25.04%
90 dana$ 0--

Što je bitdog (BITDOG)

Bitdog is a meme project on the Solana Blockchain ran by the community from a tweet of the official bitcoin page showcasing a bitcoin hero dog. https://x.com/Bitcoin/status/1724262636504662419 Launched on the 15th of November, it has in one day collected over 5500 holders and gathered a super active community willing to do anything for the success of bitdog. Bitdog's community has fell in love with Bitdog and is willing to propagate the dog

Resurs bitdog (BITDOG)

Službena web-stranica

bitdog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će bitdog (BITDOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših bitdog (BITDOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za bitdog.

Provjerite bitdog predviđanje cijene sada!

BITDOG u lokalnim valutama

bitdog (BITDOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike bitdog (BITDOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BITDOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o bitdog (BITDOG)

Koliko bitdog (BITDOG) vrijedi danas?
Cijena BITDOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BITDOG u USD?
Trenutačna cijena BITDOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija bitdog?
Tržišna kapitalizacija za BITDOG je $ 16.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BITDOG?
Količina u optjecaju za BITDOG je 998.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BITDOG?
BITDOG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BITDOG?
BITDOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BITDOG?
24-satni obujam trgovanja za BITDOG je -- USD.
Hoće li BITDOG još narasti ove godine?
BITDOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BITDOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.