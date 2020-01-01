BitDoctorAI (AIDD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BitDoctorAI (AIDD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BitDoctorAI (AIDD) Informacije BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Službena web stranica: https://bitdoctor.ai Bijela knjiga: https://docs.bitdoctor.ai/ Kupi AIDD odmah!

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 838.81K
Ukupna količina: $ 999.99M
Količina u optjecaju: $ 232.99M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.60M
Povijesni maksimum: $ 0.00535102
Povijesni minimum: $ 0.00305683
Trenutna cijena: $ 0.0036012

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja
Ukupna količina: Maksimalan broj AIDD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIDD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

AIDD Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide AIDD? Naša AIDD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

