BitDoctorAI (AIDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00350637 $ 0.00350637 $ 0.00350637 24-satna najniža cijena $ 0.00373862 $ 0.00373862 $ 0.00373862 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00350637$ 0.00350637 $ 0.00350637 24-satna najviša cijena $ 0.00373862$ 0.00373862 $ 0.00373862 Najviša cijena ikada $ 0.00535102$ 0.00535102 $ 0.00535102 Najniža cijena $ 0.00305683$ 0.00305683 $ 0.00305683 Promjena cijene (1H) +2.19% Promjena cijene (1D) +5.14% Promjena cijene (7D) +3.51% Promjena cijene (7D) +3.51%

BitDoctorAI (AIDD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00373355. Tijekom protekla 24 sata, AIDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00350637 i najviše cijene $ 0.00373862, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIDD je $ 0.00535102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00305683.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIDD se promijenio za +2.19% u posljednjih sat vremena, +5.14% u posljednjih 24 sata i +3.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitDoctorAI (AIDD)

Tržišna kapitalizacija $ 869.89K$ 869.89K $ 869.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Količina u optjecaju 232.99M 232.99M 232.99M Ukupna količina 999,993,085.1357439 999,993,085.1357439 999,993,085.1357439

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitDoctorAI je $ 869.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIDD je 232.99M, s ukupnom količinom od 999993085.1357439. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.73M.