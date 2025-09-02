Više o AIDD

BitDoctorAI Cijena (AIDD)

1 AIDD u USD cijena uživo:

$0.00373355
$0.00373355
+5.10%1D
Grafikon aktualnih cijena BitDoctorAI (AIDD)
BitDoctorAI (AIDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+2.19%

+5.14%

+3.51%

+3.51%

BitDoctorAI (AIDD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00373355. Tijekom protekla 24 sata, AIDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00350637 i najviše cijene $ 0.00373862, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIDD je $ 0.00535102, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00305683.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIDD se promijenio za +2.19% u posljednjih sat vremena, +5.14% u posljednjih 24 sata i +3.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitDoctorAI (AIDD)

$ 869.89K
$ 869.89K

$ 3.73M
$ 3.73M

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitDoctorAI je $ 869.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIDD je 232.99M, s ukupnom količinom od 999993085.1357439. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.73M.

BitDoctorAI (AIDD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitDoctorAI u USD iznosila je $ +0.00018241.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitDoctorAI u USD iznosila je $ +0.0003473758.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitDoctorAI u USD iznosila je $ +0.0001323506.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitDoctorAI u USD iznosila je $ -0.000360791132246437.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00018241+5.14%
30 dana$ +0.0003473758+9.30%
60 dana$ +0.0001323506+3.54%
90 dana$ -0.000360791132246437-8.81%

Što je BitDoctorAI (AIDD)

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

BitDoctorAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitDoctorAI (AIDD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitDoctorAI (AIDD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitDoctorAI.

Provjerite BitDoctorAI predviđanje cijene sada!

AIDD u lokalnim valutama

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitDoctorAI (AIDD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIDD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitDoctorAI (AIDD)

Koliko BitDoctorAI (AIDD) vrijedi danas?
Cijena AIDD uživo u USD je 0.00373355 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIDD u USD?
Trenutačna cijena AIDD u USD je $ 0.00373355. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitDoctorAI?
Tržišna kapitalizacija za AIDD je $ 869.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIDD?
Količina u optjecaju za AIDD je 232.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIDD?
AIDD je postigao ATH cijenu od 0.00535102 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIDD?
AIDD je vidio ATL cijenu od 0.00305683 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIDD?
24-satni obujam trgovanja za AIDD je -- USD.
Hoće li AIDD još narasti ove godine?
AIDD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIDD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.