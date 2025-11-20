BitcoinZK Cijena danas

Trenutačna cijena BitcoinZK (ZYRA) danas je $ 0.00770045, s promjenom od 10.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZYRA u USD je $ 0.00770045 po ZYRA.

BitcoinZK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,924,994, s količinom u optjecaju od 250.00M ZYRA. Tijekom posljednja 24 sata, ZYRA trgovao je između $ 0.00766221 (niska) i $ 0.00871608 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.167321, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00766221.

U kratkoročnim performansama, ZYRA se kretao -1.19% u posljednjem satu i -48.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BitcoinZK (ZYRA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M Količina u optjecaju 250.00M 250.00M 250.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitcoinZK je $ 1.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZYRA je 250.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.70M.