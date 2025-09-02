BitcoinZ (BTCZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.022458$ 0.022458 $ 0.022458 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.07% Promjena cijene (1D) +3.71% Promjena cijene (7D) -9.67% Promjena cijene (7D) -9.67%

BitcoinZ (BTCZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTCZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCZ je $ 0.022458, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCZ se promijenio za -1.07% u posljednjih sat vremena, +3.71% u posljednjih 24 sata i -9.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 468.15K$ 468.15K $ 468.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 468.15K$ 468.15K $ 468.15K Količina u optjecaju 12.60B 12.60B 12.60B Ukupna količina 12,604,557,974.0 12,604,557,974.0 12,604,557,974.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitcoinZ je $ 468.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCZ je 12.60B, s ukupnom količinom od 12604557974.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 468.15K.