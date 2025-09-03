BitcoinSoV (BSOV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00365391 24-satna najviša cijena $ 0.00374237 Najviša cijena ikada $ 0.309388 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +0.59% Promjena cijene (7D) -2.29%

BitcoinSoV (BSOV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00368673. Tijekom protekla 24 sata, BSOVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00365391 i najviše cijene $ 0.00374237, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSOV je $ 0.309388, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSOV se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i -2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitcoinSoV (BSOV)

Tržišna kapitalizacija $ 13.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.20K Količina u optjecaju 3.71M Ukupna količina 20,938,751.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitcoinSoV je $ 13.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSOV je 3.71M, s ukupnom količinom od 20938751.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.20K.