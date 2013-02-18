Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitcoin Wizards (WZRD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitcoin Wizards (WZRD) Informacije Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard. Službena web stranica: https://www.bitcoinwizard.com/

Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin Wizards (WZRD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M Povijesni maksimum: $ 16.23 $ 16.23 $ 16.23 Povijesni minimum: $ 0.00600057 $ 0.00600057 $ 0.00600057 Trenutna cijena: $ 0.328193 $ 0.328193 $ 0.328193

Bitcoin Wizards (WZRD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitcoin Wizards (WZRD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WZRD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WZRD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

