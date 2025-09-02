Bitcoin Wizards (WZRD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.32284 $ 0.32284 $ 0.32284 24-satna najniža cijena $ 0.329366 $ 0.329366 $ 0.329366 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.32284$ 0.32284 $ 0.32284 24-satna najviša cijena $ 0.329366$ 0.329366 $ 0.329366 Najviša cijena ikada $ 16.23$ 16.23 $ 16.23 Najniža cijena $ 0.00600057$ 0.00600057 $ 0.00600057 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +1.40% Promjena cijene (7D) +4.55% Promjena cijene (7D) +4.55%

Bitcoin Wizards (WZRD) cijena u stvarnom vremenu je $0.328399. Tijekom protekla 24 sata, WZRDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.32284 i najviše cijene $ 0.329366, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WZRD je $ 16.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00600057.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WZRD se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +1.40% u posljednjih 24 sata i +4.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Wizards (WZRD)

Tržišna kapitalizacija $ 6.90M$ 6.90M $ 6.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.90M$ 6.90M $ 6.90M Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Wizards je $ 6.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WZRD je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.90M.