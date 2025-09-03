Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00205003$ 0.00205003 $ 0.00205003 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.72% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) +3.46% Promjena cijene (7D) +3.46%

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTCWIZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCWIZ je $ 0.00205003, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCWIZ se promijenio za +0.72% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i +3.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Tržišna kapitalizacija $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Količina u optjecaju 998.98M 998.98M 998.98M Ukupna količina 998,981,670.034772 998,981,670.034772 998,981,670.034772

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Wizard Mascot je $ 33.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCWIZ je 998.98M, s ukupnom količinom od 998981670.034772. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.12K.