Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.91% Promjena cijene (1D) +2.25% Promjena cijene (7D) +4.80% Promjena cijene (7D) +4.80%

Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BWAHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BWAH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BWAH se promijenio za +0.91% u posljednjih sat vremena, +2.25% u posljednjih 24 sata i +4.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Wizard Apple Hurler (BWAH)

Tržišna kapitalizacija $ 15.47K$ 15.47K $ 15.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.47K$ 15.47K $ 15.47K Količina u optjecaju 999.09M 999.09M 999.09M Ukupna količina 999,091,351.186347 999,091,351.186347 999,091,351.186347

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Wizard Apple Hurler je $ 15.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BWAH je 999.09M, s ukupnom količinom od 999091351.186347. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.47K.