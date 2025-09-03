Bitcoin Treasury Machine (BTM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00201157$ 0.00201157 $ 0.00201157 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.02% Promjena cijene (1D) +1.92% Promjena cijene (7D) -0.77% Promjena cijene (7D) -0.77%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTM je $ 0.00201157, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTM se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Tržišna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Količina u optjecaju 998.03M 998.03M 998.03M Ukupna količina 998,033,398.3522516 998,033,398.3522516 998,033,398.3522516

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Treasury Machine je $ 16.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTM je 998.03M, s ukupnom količinom od 998033398.3522516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.13K.