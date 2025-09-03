Više o BTM

Bitcoin Treasury Machine Cijena (BTM)

1 BTM u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Bitcoin Treasury Machine (BTM)
Bitcoin Treasury Machine (BTM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201157
$ 0.00201157$ 0.00201157

$ 0
$ 0$ 0

+1.02%

+1.92%

-0.77%

-0.77%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTM je $ 0.00201157, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTM se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, +1.92% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$ 16.13K
$ 16.13K$ 16.13K

--
----

$ 16.13K
$ 16.13K$ 16.13K

998.03M
998.03M 998.03M

998,033,398.3522516
998,033,398.3522516 998,033,398.3522516

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Treasury Machine je $ 16.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTM je 998.03M, s ukupnom količinom od 998033398.3522516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.13K.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bitcoin Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bitcoin Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bitcoin Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bitcoin Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.92%
30 dana$ 0+25.89%
60 dana$ 0+34.95%
90 dana$ 0--

Što je Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Službena web-stranica

Bitcoin Treasury Machine Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitcoin Treasury Machine (BTM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Treasury Machine (BTM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Treasury Machine.

Provjerite Bitcoin Treasury Machine predviđanje cijene sada!

BTM u lokalnim valutama

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitcoin Treasury Machine (BTM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Koliko Bitcoin Treasury Machine (BTM) vrijedi danas?
Cijena BTM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTM u USD?
Trenutačna cijena BTM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitcoin Treasury Machine?
Tržišna kapitalizacija za BTM je $ 16.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTM?
Količina u optjecaju za BTM je 998.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTM?
BTM je postigao ATH cijenu od 0.00201157 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTM?
BTM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTM?
24-satni obujam trgovanja za BTM je -- USD.
Hoće li BTM još narasti ove godine?
BTM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.