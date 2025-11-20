Bitcoin Roller Coaster Guy Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) danas je --, s promjenom od 5.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRCG u USD je -- po BRCG.

Bitcoin Roller Coaster Guy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,576.11, s količinom u optjecaju od 1.00T BRCG. Tijekom posljednja 24 sata, BRCG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BRCG se kretao -- u posljednjem satu i -16.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Tržišna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Količina u optjecaju 1.00T 1.00T 1.00T Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

