Bitcoin Pro (BTCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 13.56 $ 13.56 $ 13.56 24-satna najniža cijena $ 39.22 $ 39.22 $ 39.22 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 13.56$ 13.56 $ 13.56 24-satna najviša cijena $ 39.22$ 39.22 $ 39.22 Najviša cijena ikada $ 1,209.85$ 1,209.85 $ 1,209.85 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +1.98% Promjena cijene (7D) -5.43% Promjena cijene (7D) -5.43%

Bitcoin Pro (BTCP) cijena u stvarnom vremenu je $13.83. Tijekom protekla 24 sata, BTCPtrgovalo je između najniže cijene $ 13.56 i najviše cijene $ 39.22, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCP je $ 1,209.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCP se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +1.98% u posljednjih 24 sata i -5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Pro (BTCP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.05M$ 29.05M $ 29.05M Količina u optjecaju 129.02K 129.02K 129.02K Ukupna količina 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Pro je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCP je 129.02K, s ukupnom količinom od 2100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.05M.