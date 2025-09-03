Bitcoin Printer (BRRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.82% Promjena cijene (1D) -6.86% Promjena cijene (7D) +4.22% Promjena cijene (7D) +4.22%

Bitcoin Printer (BRRR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRRR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRRR se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, -6.86% u posljednjih 24 sata i +4.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Printer (BRRR)

Tržišna kapitalizacija $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K Količina u optjecaju 968.50M 968.50M 968.50M Ukupna količina 968,499,812.549033 968,499,812.549033 968,499,812.549033

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Printer je $ 11.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRRR je 968.50M, s ukupnom količinom od 968499812.549033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.02K.