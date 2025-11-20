Bitcoin on Katana Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcoin on Katana (BTCK) danas je $ 91,812, s promjenom od 0.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTCK u USD je $ 91,812 po BTCK.

Bitcoin on Katana trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 30,532,609, s količinom u optjecaju od 332.65 BTCK. Tijekom posljednja 24 sata, BTCK trgovao je između $ 88,807 (niska) i $ 92,582 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 125,460, dok je rekordna najniža cijena bila $ 85,971.

U kratkoročnim performansama, BTCK se kretao -0.74% u posljednjem satu i -11.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcoin on Katana (BTCK)

Tržišna kapitalizacija $ 30.53M$ 30.53M $ 30.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.53M$ 30.53M $ 30.53M Količina u optjecaju 332.65 332.65 332.65 Ukupna količina 332.64661159 332.64661159 332.64661159

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin on Katana je $ 30.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCK je 332.65, s ukupnom količinom od 332.64661159. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.53M.