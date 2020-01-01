Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitcoin on Base (BTCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitcoin on Base (BTCB) Informacije Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Službena web stranica: https://btconbase.org/ Kupi BTCB odmah!

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitcoin on Base (BTCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Ukupna količina: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Količina u optjecaju: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Povijesni maksimum: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 Povijesni minimum: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Trenutna cijena: $ 0.183761 $ 0.183761 $ 0.183761 Saznajte više o cijeni Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitcoin on Base (BTCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTCB tokena, istražite BTCB cijenu tokena uživo!

BTCB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTCB? Naša BTCB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTCB predviđanje cijene tokena odmah!

