Bitcoin on Base Logotip

Bitcoin on Base Cijena (BTCB)

Neuvršten

1 BTCB u USD cijena uživo:

$0.211987
$0.211987
-2.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitcoin on Base (BTCB)
Bitcoin on Base (BTCB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.204666
$ 0.204666
24-satna najniža cijena
$ 0.218347
$ 0.218347
24-satna najviša cijena

$ 0.204666
$ 0.204666

$ 0.218347
$ 0.218347

$ 0.977888
$ 0.977888

$ 0.136227
$ 0.136227

-0.34%

-2.19%

-10.07%

-10.07%

Bitcoin on Base (BTCB) cijena u stvarnom vremenu je $0.21204. Tijekom protekla 24 sata, BTCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.204666 i najviše cijene $ 0.218347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCB je $ 0.977888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.136227.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCB se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin on Base (BTCB)

$ 3.32M
$ 3.32M

--
--

$ 3.32M
$ 3.32M

15.63M
15.63M

15,631,855.325371057
15,631,855.325371057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin on Base je $ 3.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCB je 15.63M, s ukupnom količinom od 15631855.325371057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.32M.

Bitcoin on Base (BTCB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bitcoin on Base u USD iznosila je $ -0.0047505458299767.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bitcoin on Base u USD iznosila je $ +0.0527999107.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bitcoin on Base u USD iznosila je $ -0.0343148572.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bitcoin on Base u USD iznosila je $ +0.00837419422123672.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0047505458299767-2.19%
30 dana$ +0.0527999107+24.90%
60 dana$ -0.0343148572-16.18%
90 dana$ +0.00837419422123672+4.11%

Što je Bitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bitcoin on Base (BTCB)

Službena web-stranica

Bitcoin on Base Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitcoin on Base (BTCB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin on Base (BTCB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin on Base.

Provjerite Bitcoin on Base predviđanje cijene sada!

BTCB u lokalnim valutama

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitcoin on Base (BTCB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BTCB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitcoin on Base (BTCB)

Koliko Bitcoin on Base (BTCB) vrijedi danas?
Cijena BTCB uživo u USD je 0.21204 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BTCB u USD?
Trenutačna cijena BTCB u USD je $ 0.21204. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitcoin on Base?
Tržišna kapitalizacija za BTCB je $ 3.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BTCB?
Količina u optjecaju za BTCB je 15.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BTCB?
BTCB je postigao ATH cijenu od 0.977888 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BTCB?
BTCB je vidio ATL cijenu od 0.136227 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BTCB?
24-satni obujam trgovanja za BTCB je -- USD.
Hoće li BTCB još narasti ove godine?
BTCB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BTCB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bitcoin on Base (BTCB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.