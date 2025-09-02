Bitcoin on Base (BTCB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.204666 $ 0.204666 $ 0.204666 24-satna najniža cijena $ 0.218347 $ 0.218347 $ 0.218347 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.204666$ 0.204666 $ 0.204666 24-satna najviša cijena $ 0.218347$ 0.218347 $ 0.218347 Najviša cijena ikada $ 0.977888$ 0.977888 $ 0.977888 Najniža cijena $ 0.136227$ 0.136227 $ 0.136227 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) -10.07% Promjena cijene (7D) -10.07%

Bitcoin on Base (BTCB) cijena u stvarnom vremenu je $0.21204. Tijekom protekla 24 sata, BTCBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.204666 i najviše cijene $ 0.218347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCB je $ 0.977888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.136227.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCB se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin on Base (BTCB)

Tržišna kapitalizacija $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Količina u optjecaju 15.63M 15.63M 15.63M Ukupna količina 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin on Base je $ 3.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCB je 15.63M, s ukupnom količinom od 15631855.325371057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.32M.