Bitcoin Limited Edition Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) danas je $ 124.82, s promjenom od 1.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTCLE u USD je $ 124.82 po BTCLE.

Bitcoin Limited Edition trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,092,898, s količinom u optjecaju od 200.05K BTCLE. Tijekom posljednja 24 sata, BTCLE trgovao je između $ 123.68 (niska) i $ 126.25 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 137.88, dok je rekordna najniža cijena bila $ 123.68.

U kratkoročnim performansama, BTCLE se kretao -0.50% u posljednjem satu i -2.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Tržišna kapitalizacija $ 25.09M$ 25.09M $ 25.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.34M$ 26.34M $ 26.34M Količina u optjecaju 200.05K 200.05K 200.05K Ukupna količina 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Limited Edition je $ 25.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCLE je 200.05K, s ukupnom količinom od 210000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.34M.