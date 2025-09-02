Bitcoin Gold (BTG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.442153 $ 0.442153 $ 0.442153 24-satna najniža cijena $ 0.508389 $ 0.508389 $ 0.508389 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.442153$ 0.442153 $ 0.442153 24-satna najviša cijena $ 0.508389$ 0.508389 $ 0.508389 Najviša cijena ikada $ 456.25$ 456.25 $ 456.25 Najniža cijena $ 0.12242$ 0.12242 $ 0.12242 Promjena cijene (1H) -0.90% Promjena cijene (1D) +2.74% Promjena cijene (7D) +6.91% Promjena cijene (7D) +6.91%

Bitcoin Gold (BTG) cijena u stvarnom vremenu je $0.503753. Tijekom protekla 24 sata, BTGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.442153 i najviše cijene $ 0.508389, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTG je $ 456.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTG se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, +2.74% u posljednjih 24 sata i +6.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Gold (BTG)

Tržišna kapitalizacija $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M Količina u optjecaju 17.51M 17.51M 17.51M Ukupna količina 17,513,924.0 17,513,924.0 17,513,924.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Gold je $ 8.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTG je 17.51M, s ukupnom količinom od 17513924.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.87M.