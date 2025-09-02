Bitcoin Diamond Cijena (BCD)
+0.05%
-2.32%
-1.14%
-1.14%
Bitcoin Diamond (BCD) cijena u stvarnom vremenu je $0.0370058. Tijekom protekla 24 sata, BCDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03649918 i najviše cijene $ 0.03878093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCD je $ 147.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00399018.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCD se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i -1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Diamond je $ 6.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCD je 188.16M, s ukupnom količinom od 188156897.953024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.96M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bitcoin Diamond u USD iznosila je $ -0.00087913978475157.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bitcoin Diamond u USD iznosila je $ -0.0052122077.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bitcoin Diamond u USD iznosila je $ +0.2303223599.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bitcoin Diamond u USD iznosila je $ +0.00498238146157663.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00087913978475157
|-2.32%
|30 dana
|$ -0.0052122077
|-14.08%
|60 dana
|$ +0.2303223599
|+622.40%
|90 dana
|$ +0.00498238146157663
|+15.56%
Bitcoin Diamond (BCD) is a fork of Bitcoin that occurs at the predetermined height of block 495,866 and therewith a new chain will be generated as the BCD. Bitcoin Diamond miners will begin creating blocks with a new proof-of-work algorithm, and will consecutively develop and enhance the protection for account transfer and privacy based on original features of BTC. This will cause a bifurcation of the Bitcoin blockchain. The original Bitcoin blockchain will continue unaltered, but a new branch of the blockchain will split off from the original chain. It shares the same transaction history with Bitcoin until it starts branching and coming into a unique block from which it diverges. As a result of this process, a new cryptocurrency was created which we call “Bitcoin Diamond”. Bitcoin Diamond coin could win over a lot of Bitcoin users with its faster transaction times, lower fees and easier access to new users. Bitcoin is a hugely popular coin but it can be quite difficult to use! Many critics of Bitcoin argue that the coin won’t be a valid replacement for normal money until users can make small purchases; quickly and easily. A network offering these features will also appeal to small businesses dealing in low priced, high-volume goods like coffee or fast food. However, in my opinion the price of Bitcoin Diamond will have to be more stable before it attracts any big-brand clients like Starbucks or McDonalds. One of the main safety features of blockchain technology is encryption. Private personal information is hidden using computer code. Some critics of Bitcoin think that not enough user information is encrypted. For example, all transactions and their amounts can be seen by anyone using the Bitcoin network. This can make tracing the real identities of users fairly easy for governments and other organizations. The team behind Bitcoin Diamond wanted to encrypt more user information. However, they have recently decided not to add more privacy features to BCD. They feel that governments will soon start passing laws that stop cryptocurrencies from hiding user data. In a statement published on Medium, the team noted Japan and Russia as examples of this trend. Bitcoin Diamond is processing much larger blocks than Bitcoin in the same amount of time. Larger blocks mean more transactions and a quicker average transaction time. Bitcoin Diamond makes it easy to mine BCD with less powerful computers. GPU mining allows more users to get involved in supporting the network and this can only be a good thing. Bitcoin is the world’s top cryptocurrency but it’s still quite difficult to use. Diamond coin’s high transaction speeds and low price could make it perfect for buying and selling small and inexpensive products like coffee or bus tickets.
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će Bitcoin Diamond (BCD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitcoin Diamond (BCD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitcoin Diamond.
Provjerite Bitcoin Diamond predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Bitcoin Diamond (BCD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.