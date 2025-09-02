Bitcoin Diamond (BCD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03649918 24-satna najviša cijena $ 0.03878093 Najviša cijena ikada $ 147.18 Najniža cijena $ 0.00399018 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -2.32% Promjena cijene (7D) -1.14%

Bitcoin Diamond (BCD) cijena u stvarnom vremenu je $0.0370058. Tijekom protekla 24 sata, BCDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03649918 i najviše cijene $ 0.03878093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCD je $ 147.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00399018.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCD se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i -1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitcoin Diamond (BCD)

Tržišna kapitalizacija $ 6.96M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.96M Količina u optjecaju 188.16M Ukupna količina 188,156,897.953024

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Diamond je $ 6.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCD je 188.16M, s ukupnom količinom od 188156897.953024. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.96M.