Bitcoin Bridged ZED20 Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) danas je $ 92,462, s promjenom od 0.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTC.Z u USD je $ 92,462 po BTC.Z.

Bitcoin Bridged ZED20 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,120,367, s količinom u optjecaju od 44.80 BTC.Z. Tijekom posljednja 24 sata, BTC.Z trgovao je između $ 88,354 (niska) i $ 93,204 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 123,358, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3,071.21.

U kratkoročnim performansama, BTC.Z se kretao +0.90% u posljednjem satu i -10.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

Tržišna kapitalizacija $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.41B$ 27.41B $ 27.41B Količina u optjecaju 44.80 44.80 44.80 Ukupna količina 297,969.314 297,969.314 297,969.314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitcoin Bridged ZED20 je $ 4.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTC.Z je 44.80, s ukupnom količinom od 297969.314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.41B.