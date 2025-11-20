Bitcoin Bob Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcoin Bob (BOB) danas je --, s promjenom od 3.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOB u USD je -- po BOB.

Bitcoin Bob trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 56,181, s količinom u optjecaju od 999.48M BOB. Tijekom posljednja 24 sata, BOB trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00283752, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BOB se kretao -- u posljednjem satu i +25.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcoin Bob (BOB)

Tržišna kapitalizacija $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K Količina u optjecaju 999.48M 999.48M 999.48M Ukupna količina 999,476,701.963723 999,476,701.963723 999,476,701.963723

