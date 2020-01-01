BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BITCOIN Act (BTCACT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BITCOIN Act (BTCACT) Informacije The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Službena web stranica: https://bitcoinact.fun/ Kupi BTCACT odmah!

BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BITCOIN Act (BTCACT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.61K $ 60.61K $ 60.61K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.61K $ 60.61K $ 60.61K Povijesni maksimum: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 Povijesni minimum: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Trenutna cijena: $ 0.00606136 $ 0.00606136 $ 0.00606136 Saznajte više o cijeni BITCOIN Act (BTCACT)

BITCOIN Act (BTCACT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BITCOIN Act (BTCACT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTCACT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTCACT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTCACT tokena, istražite BTCACT cijenu tokena uživo!

BTCACT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTCACT? Naša BTCACT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTCACT predviđanje cijene tokena odmah!

