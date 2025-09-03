BITCOIN Act (BTCACT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00598681 $ 0.00598681 $ 0.00598681 24-satna najniža cijena $ 0.006126 $ 0.006126 $ 0.006126 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00598681$ 0.00598681 $ 0.00598681 24-satna najviša cijena $ 0.006126$ 0.006126 $ 0.006126 Najviša cijena ikada $ 0.486692$ 0.486692 $ 0.486692 Najniža cijena $ 0.00401578$ 0.00401578 $ 0.00401578 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) -0.85% Promjena cijene (7D) -5.94% Promjena cijene (7D) -5.94%

BITCOIN Act (BTCACT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00601277. Tijekom protekla 24 sata, BTCACTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00598681 i najviše cijene $ 0.006126, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTCACT je $ 0.486692, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00401578.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTCACT se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, -0.85% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BITCOIN Act (BTCACT)

Tržišna kapitalizacija $ 60.17K$ 60.17K $ 60.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.17K$ 60.17K $ 60.17K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BITCOIN Act je $ 60.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTCACT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.17K.