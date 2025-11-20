Bitcicoin Cijena danas

Trenutačna cijena Bitcicoin (BITCI) danas je --, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BITCI u USD je -- po BITCI.

Bitcicoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 165,818, s količinom u optjecaju od 8.45B BITCI. Tijekom posljednja 24 sata, BITCI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.120568, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BITCI se kretao -0.72% u posljednjem satu i -2.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bitcicoin (BITCI)

Tržišna kapitalizacija $ 165.82K$ 165.82K $ 165.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 408.30K$ 408.30K $ 408.30K Količina u optjecaju 8.45B 8.45B 8.45B Ukupna količina 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

