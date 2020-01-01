Bitci Bonk (BBK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitci Bonk (BBK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitci Bonk (BBK) Informacije BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem. Službena web stranica: https://www.bitcibonk.com

Bitci Bonk (BBK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitci Bonk (BBK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 103.47K $ 103.47K $ 103.47K Ukupna količina: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Količina u optjecaju: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.47K $ 103.47K $ 103.47K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00013267 $ 0.00013267 $ 0.00013267 Saznajte više o cijeni Bitci Bonk (BBK)

Bitci Bonk (BBK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitci Bonk (BBK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BBK tokena, istražite BBK cijenu tokena uživo!

BBK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BBK? Naša BBK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

