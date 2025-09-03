Bitci Bonk (BBK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -2.52% Promjena cijene (7D) +10.31% Promjena cijene (7D) +10.31%

Bitci Bonk (BBK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBK se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i +10.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitci Bonk (BBK)

Tržišna kapitalizacija $ 103.84K$ 103.84K $ 103.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.84K$ 103.84K $ 103.84K Količina u optjecaju 777.78M 777.78M 777.78M Ukupna količina 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitci Bonk je $ 103.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBK je 777.78M, s ukupnom količinom od 777777777.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.84K.