BitBonk Logotip

BitBonk Cijena (BBONK)

Neuvršten

1 BBONK u USD cijena uživo:

--
----
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BitBonk (BBONK)
BitBonk (BBONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.89%

-3.52%

-3.52%

BitBonk (BBONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBONK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBONK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -3.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitBonk (BBONK)

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

300.00B
300.00B 300.00B

700,000,000,000.0
700,000,000,000.0 700,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitBonk je $ 2.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBONK je 300.00B, s ukupnom količinom od 700000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.13M.

BitBonk (BBONK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitBonk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitBonk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitBonk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitBonk u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.89%
30 dana$ 0-26.04%
60 dana$ 0+344.46%
90 dana$ 0--

Što je BitBonk (BBONK)

BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.

BitBonk Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitBonk (BBONK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitBonk (BBONK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitBonk.

Provjerite BitBonk predviđanje cijene sada!

BBONK u lokalnim valutama

BitBonk (BBONK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitBonk (BBONK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BBONK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitBonk (BBONK)

Koliko BitBonk (BBONK) vrijedi danas?
Cijena BBONK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BBONK u USD?
Trenutačna cijena BBONK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitBonk?
Tržišna kapitalizacija za BBONK je $ 2.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BBONK?
Količina u optjecaju za BBONK je 300.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BBONK?
BBONK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BBONK?
BBONK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BBONK?
24-satni obujam trgovanja za BBONK je -- USD.
Hoće li BBONK još narasti ove godine?
BBONK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BBONK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
