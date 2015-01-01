BitBean ($BITB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BitBean ($BITB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BitBean ($BITB) Informacije

BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.

Službena web stranica:
https://www.bitbeanonsol.vip/

BitBean ($BITB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BitBean ($BITB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 8.13K
$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K
Ukupna količina:
$ 973.94M
$ 973.94M$ 973.94M
Količina u optjecaju: $ 973.94M
$ 973.94M
$ 973.94M$ 973.94M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.13K
$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K
Povijesni maksimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

BitBean ($BITB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BitBean ($BITB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj $BITB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja $BITB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku $BITB tokena, istražite $BITB cijenu tokena uživo!

$BITB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide $BITB? Naša $BITB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.