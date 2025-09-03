Više o $BITB

BitBean Logotip

BitBean Cijena ($BITB)

Neuvršten

1 $BITB u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BitBean ($BITB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:12:16 (UTC+8)

BitBean ($BITB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.35%

+12.35%

BitBean ($BITB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BITBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BITB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BITB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitBean ($BITB)

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

--
----

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

973.94M
973.94M 973.94M

973,938,229.942881
973,938,229.942881 973,938,229.942881

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitBean je $ 8.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BITB je 973.94M, s ukupnom količinom od 973938229.942881. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.13K.

BitBean ($BITB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitBean u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitBean u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitBean u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitBean u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+6.66%
60 dana$ 0-58.29%
90 dana$ 0--

Što je BitBean ($BITB)

BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BitBean ($BITB)

Službena web-stranica

BitBean Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitBean ($BITB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitBean ($BITB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitBean.

Provjerite BitBean predviđanje cijene sada!

$BITB u lokalnim valutama

BitBean ($BITB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitBean ($BITB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BITB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitBean ($BITB)

Koliko BitBean ($BITB) vrijedi danas?
Cijena $BITB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BITB u USD?
Trenutačna cijena $BITB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitBean?
Tržišna kapitalizacija za $BITB je $ 8.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BITB?
Količina u optjecaju za $BITB je 973.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BITB?
$BITB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BITB?
$BITB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BITB?
24-satni obujam trgovanja za $BITB je -- USD.
Hoće li $BITB još narasti ove godine?
$BITB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BITB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BitBean ($BITB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
