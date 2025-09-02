Bitbama (BAMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.050607$ 0.050607 $ 0.050607 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -6.41% Promjena cijene (7D) -6.41%

Bitbama (BAMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAMA je $ 0.050607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAMA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -6.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitbama (BAMA)

Tržišna kapitalizacija $ 381.29K$ 381.29K $ 381.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 381.29K$ 381.29K $ 381.29K Količina u optjecaju 470.75M 470.75M 470.75M Ukupna količina 470,746,751.55 470,746,751.55 470,746,751.55

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitbama je $ 381.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAMA je 470.75M, s ukupnom količinom od 470746751.55. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.29K.