Bitball (BTB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitball (BTB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitball (BTB) Informacije BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises. Službena web stranica: https://www.bitball-btb.com/ Kupi BTB odmah!

Bitball (BTB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitball (BTB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 124.27K $ 124.27K $ 124.27K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 640.00M $ 640.00M $ 640.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 194.17K $ 194.17K $ 194.17K Povijesni maksimum: $ 647.6 $ 647.6 $ 647.6 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019417 $ 0.00019417 $ 0.00019417 Saznajte više o cijeni Bitball (BTB)

Bitball (BTB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitball (BTB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTB tokena, istražite BTB cijenu tokena uživo!

BTB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTB? Naša BTB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTB predviđanje cijene tokena odmah!

