Bitball (BTB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 647.6$ 647.6 $ 647.6 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +68.93% Promjena cijene (7D) -85.23% Promjena cijene (7D) -85.23%

Bitball (BTB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BTBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTB je $ 647.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +68.93% u posljednjih 24 sata i -85.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitball (BTB)

Tržišna kapitalizacija $ 124.27K$ 124.27K $ 124.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 194.17K$ 194.17K $ 194.17K Količina u optjecaju 640.00M 640.00M 640.00M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitball je $ 124.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTB je 640.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 194.17K.